Meteorolojiden açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji tahminlerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege’nin iç kesimleri, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.