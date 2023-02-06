Meteorolojiden açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Hatay, Mersin, Konya, Ankara dahil en az 30 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Birçok il için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Erzurum, Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Bolu, Düzce, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon ve Kırklareli’nin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.