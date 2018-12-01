Meteoroloji’den açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, hafta sonu batı kesimlerde sıcaklıkların artacağını, ülke genelinde ise 2-3 derece yükseleceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun,”Hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor” dedi.

Coşkun, hafta sonu ve gelecek haftanın genel meteorolojik görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’yi etkisi altına alan yağışlı ve kuzeybatı kesimlerdeki soğuk havanın, hafta sonunda ülkeyi terk etmesinin beklendiğini bildiren Coşkun, “Ülkenin güney kesimlerinde dün kuvvetli sağanak yağışlara neden olan sistemin bugünden itibaren batı bölgelerimizde etkisini kaybetmesi, doğu bölgelerimizde ise etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün Doğu Karadeniz’in kıyı illeri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Doğu Anadolu’da bin 800 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Coşkun, pazar günü ise yurt genelinde yağış beklenmediğine dikkati çekerek, hafta başında Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir ılık ve yağışlı sisteminin güney kesimlerden başlayarak ülkeyi etkisi altına alacağını kaydetti.

Pazartesi günü ise öğleden sonra Muğla-Antalya hattında sağanak yağışların başlayacağını anlatan Coşkun, “Sağanak yağışların, salı günü Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi etkisi altına alması, çarşamba günü ise Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege dışında ülkemizin büyük bir bölümünde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların perşembe günü doğu kesimlerde devam ettikten sonra ülkemizi terk etmesi bekleniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“SÜRÜCÜLER DİKKATLİ OLSUN”

Coşkun, hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağına işaret ederek, “Sıcaklıkların, önümüzdeki hafta batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor” diye konuştu.

Hafta sonu Trakya’nın iç kesimlerinde özellikle gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklendiğini belirten Coşkun, şunları kaydetti:

“Özellikle kara yollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Zirai faaliyetler ve seracılığın yapıldığı ve devam ettiği kıyı kesimlerimizde önümüzdeki hafta sonuna kadar zirai don hadisesi beklenmiyor. Yağışlar ve hava durumundaki bu gelişmeler mevsim şartları ve beklentilere uygundur. Vatandaşlarımızın kuvvetli hava olaylarının can ve mal kayıplarına yol açan zararlı etkilerinden korunabilmesi için meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz ediyor.”

NTV