Meteoroloji’den açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağışlarla ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz bölgesinde beklenen yağışlar hakkında konuştu ve Rize ile Artvin’de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’de görülecek yağmur ve sağanağın, bin metrenin üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtildi.

Yağışların gece ve yarın sabah saatlerinde Rize çevresinde ve Artvin’in kıyı ilçeleri Hopa ve Arhavi’de kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, ani sel ve ulaşımda aksamalara dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

HÜRRİYET