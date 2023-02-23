Meteorolojiden bazı iller için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye’nin bazı bölgeleri kış mevsimini sert yaşamaya devam ediyor. Son olarak Meteoroloji’den yeni bir uyarı geldi. Buna göre Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan tahmine göre, bugün (22 Şubat Çarşamba) gece saatlerinden itibaren Trabzon’un doğusunun yüksekleri ile Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

Yarın akşam saatlerinden sonra havanın daha da soğumasıyla kar yağışlarının 500-600 metre üzeri bölgelerde de etkili olması beklenirken, yağışların cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.