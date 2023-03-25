Meteorolojiden deprem bölgesi için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ ile Malatya’da yarın geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini belirterek uyardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kuvvetli yağış bekleniyor. 16 Mart’ta deprem bölgesinde meydana gelen selde Urfa ve Adıyaman’da toplam 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün deprem bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya’nın güneyinde kuvvetli olacağı öngörülüyor. Kuvvetli yağışların cumartesi gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ ile Malatya’nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi (25.03.2023) günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.