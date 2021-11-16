Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli fırtına ile ilgili açıklama yaptı.

Karadeniz’in batısı, Ege Denizi’nin kuzeyi ve Marmara’da akşam saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, rüzgar, bugün akşam saatlerinden sonra Ege Denizi’nin kuzeyinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ve Marmara’da etkisini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.