Meteorolojiden İstanbul’a 11 İl Uyarısı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN YAĞIŞ VE SIKINTILAR HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan güncel değerlendirmelere göre, Türkiye’nin batı bölgeleri çok bulutlu bir hava durumu ile karşı karşıya kalacak. Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz’in yanı sıra Eskişehir ve Ankara’nın kuzey kesimleri sağanak yağış alırken, diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Özellikle yağışların İzmir’in kuzey ve iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik göstermeyeceği ve Türkiye genelinde mevsim normalleri düzeyinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

KUZEYDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Balıkesir’in batısı ve İzmir’in kuzey ilçeleri ile akşam saatlerinden itibaren İzmir’in iç kesimlerinde, Balıkesir ve Bursa’da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, kıyılarda yıldırım, trafikte aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gereken bir konu.