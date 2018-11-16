Meteoroloji’den kar açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, etkisini göstermesini bekleyen kar yağışı hakkında açıklama yaptı ve sıcakların aralık, ocak ve şubat aylarında yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 1-2 derece yükseleceğini bildirdi.

Yağışların da söz konusu aylarda yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında beklendiğine dikkati çeken Coşkun, diğer yerlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde yağış öngördüklerini vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürü Mutlu Coşkun iklimin, bir yerde uzun bir zaman periyotu içinde her gün gerçekleşen hava olaylarının toplamını ve ortalamasını ifade ettiğini belirtti. Coşkun, “Eğer bugünün hava durumunu bilir ve bunun geçmişle farkını ortaya koyabilirsek, gelecek planlarımızı yapabiliriz” dedi.

Coşkun, bu kapsamda uzun dönemli periyota bakıldığında, Türkiye’nin 1981-2010 kış mevsimi ortalama sıcaklığının 3,6 derece olduğunu, 2017-2018 kışı ortalamasının ise 6,4 dereceyle mevsim normallerinin 2,8 derece üstünde gerçekleştiğini bildirdi.

TRT