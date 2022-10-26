Meteorolojiden kar yağışı açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Hava durumu son dakika gelişmesi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre Türkiye’nin belli bölgelerinde cumartesi gününe kadar sağanak yağmur yağacak. Öte yandan yılın ilk kar yağışı ise yurda girecek. Sadece 1 ilde etkisini gösterecek kar yağışı için uyarılar da geldi.

Son dakika hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ekim- 1 Kasım haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yayınlanan raporda hava sıcaklıklarının nasıl olacağına ilişkin bilgiler verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Osmaniye, K. Maraş, Hatay, Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın saatlerinde Marmara’nın güneyi, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli, yarın zamanla doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin raporuna göre, çarşamba günü 20 ilde sağanak yağmur bekleniyor. Bu iller arasında Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın bulunuyor.

Perşembe günü ise 16 ilde sağanak etkili olacak. Bu iller arasında Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Ardahan, Artvin, Rize, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Bartın, Düzce bulunuyor. Cuma günü ise yılın ilk karının Ardahan’a düşmesi bekleniyor.