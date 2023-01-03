Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Aralık ayı ile birlikte Sibirya soğukları Trakya bölgesinden ülkemize giriş yaptı. Tüm yurdu etkisi altına alan Sibirya soğukları ile birlikte ilk kar heyecanı da yaşandı. Pazartesi günü ilk kar Silivri’ye düştü. Vatandaşlar ise kar yağışının ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Ünlü Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten tarih vererek kar yağışının yurdu etkisi altına alacağını söyledi.

Kuru soğuklar tüm İstanbul’u etkisi altına alırken tüm vatandaşlar kar yağışının ne zaman olacağını sorgulamaya başladı. Yeni yıla sayılı günler kala tüm İstanbulluları kar heyecanı sarmış ve Pazartesi gecesi bazı bölgelerde yer yer kar yağışı görülmüştü