Meteorolojiden kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji, 15 Ekim Cuma günü beklenen hava durumuna ilişkin son tahminleri yaptı. Buna göre, Marmara’nın doğusu, Ege kıyıları ile iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey doğusunda yağış bekleniyor. Edirne, Çanakkale ve Muğla’da kuvvetli olması beklenen yağışların, İzmir ve Aydın’da ise akşam saatlerinden sonra çok kuvvetli ve şiddetli olacağı belirtildi. Ayrıca sel, su baskını ve yıldırım çarpmasına karşı da uyarı yapıldı.