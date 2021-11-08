Meteorolojiden kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji, çarşambadan itibaren sıcaklıkların hızla düşeceğini açıkladı. Bu sebepten ötürü; Marmara’nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yağış, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

eteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Haftanın ikinci günü Orta ve Doğu Karadeniz ile Marmara Bölgesi’nin doğusunda sis yerini yağmura bırakacak.