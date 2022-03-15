Meteorolojiden kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul’da perşembe günü aralıklarla başlayan kar yağışı, İstanbullulara zor anlar yaşatmıştı. Meteorolojiden bir yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi.İstanbul’da perşembe günü aralıklarla başlayan kar yağışı, özellikle cumartesi akşamı etkisini artırmış ve tüm kenti beyaza bürümüştü.

YENİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYORMart ayında yağan yoğun kar kenti henüz terk etmişken, Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi.

İSTANBUL’DA YENİDEN KAR İHTİMALİ VAR

Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ” Türkiye’ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara’ya yağmur yağacak, Anadolu’ya kar. Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var” dedi.