Meteorolojiden kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Gelen son dakika haberine göre; Ülkenin büyük bölümünde kuvvetli yağışlar etkisini gösteriyor. Yağışlar bu hafta Marmara’yı yavaş yavaş terk ediyor ancak Karadeniz kıyıları için sarı ve turuncu kodlu uyarılar gelmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Kütahya’nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz ile Hatay, Sinop, Bartın, Kastamonu, Artvin, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzey yönünden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.