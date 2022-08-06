Meteorolojiden kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Son dakika haberine göre Meteoroloji’den önemli bir yağış uyarısı geldi. Açıklamada, İç Ege ile Ankara il merkezi, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevrelerinde bugün için gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi

İç Ege ile Ankara il merkezi, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevrelerinde bugün için gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde İç Ege’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Kütahya, Uşak çevreleri ile Manisa’nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.