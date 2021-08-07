Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Son dakika haberine göre; Türkiye’de yaz ayı mevsim sıcaklıklarının üzerinde seyrediyor. Meteoroloji’den yapılan açıklamada yağmurun bugün yurdun birçok bölgesinde etkili olması bekleniyor. Yangın bölgeleri de cumartesi yurtta etkili olması beklenen yağışları umutla bekliyor.

Ankara’nın batısı ve kuzeyinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Ankara’nın batısı ve kuzeyinde (Polatlı, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Beypazarı) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışa ilişkin vatandaşları uyardı.

İBB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul’da hafta boyunca etkili olan bunaltıcı yaz sıcakları, bu geceden itibaren yerini daha serin ve yağmurlu bir havaya bırakmaya hazırlanıyor.

AKOM ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hafta boyunca 35-38 dereceler aralığında seyreden bunaltıcı sıcakların, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-60 km/s), sıcaklıkların 10-12 derece birden azalarak 25-27 derece civarına kadar gerilemesi bekleniyor.

il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur, Anadolu Yakası’nın doğu ve kuzey kesimlerinde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor.