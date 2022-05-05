Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-9 Mayıs tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz ile Karadeniz’de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Rapora göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin yerel ve aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta Karadeniz ile Adana’nın doğu ve Osmaniye’nin batı, Şanlıurfa’nın doğu, Diyarbakır’ın güney ve Mardin’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.