Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Akdeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Adana, Mersin ve Osmaniye’nin kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.