Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’nin son hava durumu raporuna göre bugün Kıyı Ege, Antalya’nın doğusu ile İstanbul’un kuzey çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul’da beklenen yağış aralıklarla sabah saatlerinden bu yana etkili olurken, kentin üzerindeki yağış kütlesi meteoroloji radarına yansıdı. Esenyurt’ta yağış nedeniyle cadde ve sokakları su basarken, Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına deniz ortasındaki arabalı feribot yolcularına zorluk yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Osmaniye, Hatay, Giresun çevreleri ve Adana’nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Antalya’nın doğusu ile İstanbul’un kuzey çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Kıyı Ege, Antalya’nın doğusu ile İstanbul’un kuzey ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.