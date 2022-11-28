Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Denizli, Manisa çevreleri ve İstanbul’un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris’de yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde İstanbul’un kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.