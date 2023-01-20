Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji son dakika itibarı ile İstanbul dahil 20 il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. İstanbul’da öğle saatlerinden sonra sağanak yağmur bekleniyor. Uzmanlar, ocak sonu şubat ayının ilk haftaları için kara kış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 20 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul dahil 20 il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. Kar yağışı için bekleyiş sürerken birçok vatandaşın aklındaki bu soru da yanıt buldu. Soğuk hava dalgasının ocak ayı sonu gibi Balkanlar üzerinden Türkiye’ye giriş yapması bekleniyor. İşte il il yeni hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, önümüzdeki 24 saat Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ege kıyılarında beklenen yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması, bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın’ın kıyı kesimleri ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.