Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 24 Aralık Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminleri, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yağışların olacağını gösteriyor. Özellikle Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop, Artvin çevrelerinde ayrıca Denizli’nin batısı, Konya’nın kuzey ve batısında bu sabah saatlerinde yağış bekleniyor.

SİVAS VE YOZGAT’TA KAR ETKİLİ OLACAK

Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde gerçekleşeceği, Doğu Karadeniz’in iç bölgeleriyle Sivas ve Yozgat civarlarında karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı gözlemlenecek. Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayları yaşanacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

ANTALYA’DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların akşam saatleri itibarıyla Antalya’nın doğu bölgesinde yerel olarak kuvvetli hale geleceği bekleniyor. Bu durumun, sel, su baskını ve ulaşım aksamaları gibi olumsuz durumlara yol açabileceğinden dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

MARMARA’DA HAVA DURUMU

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava söz konusu. Akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bursa’da sıcaklık 14°C, Çanakkale’de 15°C, İstanbul’da 13°C, Kırklareli’nde ise 12°C olarak ölçülüyor. İstanbul ve Kırklareli’nin gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağış alacak.

EGE BÖLGESİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ege Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir hava ile karşı karşıya. Kıyı kesimleri, Manisa çevreleri ve Denizli’nin batı ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış gözlemlenecek. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis olabileceği ifade ediliyor.

Afyonkarahisar’da sıcaklık 9°C, Denizli 15°C, İzmir 17°C ve Muğla 13°C olarak ölçülüyor. Denizli’nin batısı gece saatlerinden sonra sağanak yağmur alacak.

AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKI GÖZLEMLER

Genel durum parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz’in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Akşam saatlerinden sonra Antalya’nın doğu bölgesinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde ayrıca pus ve yer yer sis mevcut.

Adana 20°C, Antalya 16°C, Hatay 15°C ve Isparta 12°C sıcaklıkları ile karşılaşılacak.

İÇ ANADOLU’DA YAĞIŞ VAR

Bölgenin hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Konya’nın kuzey ve batısı, Yozgat ve Sivas çevrelerinde meteorolojik aktivite gözlemlenecek. Sivas ve Yozgat’ta yağmur, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağabilir. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara 8°C, Eskişehir 6°C, Kayseri 10°C, Konya 11°C sıcaklıkları ile parça bulutlu hava durumu mevcut.

BATTI KARADENİZ’DE ARALIKLI YAĞIŞ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili. Zonguldak, Bartın ve Sinop çevreleri aralıklı yağışlı geçiyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis durumu söz konusu.

Bolu 9°C, Düzce 13°C, Sinop 13°C, Zonguldak 13°C değerlerini gösteriyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DE HAVA

Bölge, parçalı ve çok bulutlu bir hava ile seyrediyor. Kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinde düzenli yağışlar gözlemlenecekken, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına rastlanması bekleniyor.

Amasya’da hava 10°C, Rize 13°C, Samsun 12°C ve Trabzon 13°C sıcaklık alıyor.

DOĞU ANADOLU’DA BUZLANMA TEHLİKESİ

Hava durumu bölgenin genelinde parçalı ve çok bulutlu. Sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olabileceği tahmin ediliyor.

Erzurum 5°C, Kars 4°C, Malatya 9°C, Van ise 6°C sıcaklıklarını gösteriyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA HAVA

Bölge genel olarak parçalı bulutlu bir hava ile kaplı. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Batman’da sıcaklık 11°C, Diyarbakır 12°C, Gaziantep 13°C ve Mardin 11°C olarak ölçülüyor.