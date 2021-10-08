Meteorolojiden o iller için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji, 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; Marmara Bölgesi’ndeki birçok ilde 5 gün boyunca yağmur bekleniyor. İstanbul’da sadece pazartesi günü yağış beklenmezken salı günü ise Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi’deki çok sayıdaki ilde sağanak görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova’da yağmur bekleniyor.