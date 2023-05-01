Meteorolojiden o iller için uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’nin son dakika uyarısına göre öğle saatlerinden itibaren Marmara, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji 1 Mayıs 2023 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre bazı illerde yağış beklenirken, sıcaklıkların iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop ve Sivas çevreleri, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı’nın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.