Meteorolojiden o iller için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük haritalı hava durumu paylaşımında yurt genelinde hava sıcaklıklarının sabit kalacağı ancak çok sayıda ilde yoğun sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

ÇOK SAYIDA İLDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çorum, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Ankara’nın kuzeydoğu, Kırıkkale ve Kars’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.