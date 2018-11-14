Meteoroloji’den önemli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen soğuk hava dalgası ile ilgili uyarıda bulundu.

Kara kış etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çarşamba gününden itibaren ülkenin Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğini duyurdu.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları 6- 12 derece arasında azalacak. Soğuk havayla birlikte, Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda kar yağışı görülecek.

En yüksek hava sıcaklıklarının; Erzurum’da 1-2, Ankara’da 6-7, İstanbul’da 9-10, İzmir’de 11-12, Antalya ve Adana’da 16-17 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise yurdun iç kesimlerinde 0 derece ve altına düşmesi bekleniyor.

HÜRRİYET