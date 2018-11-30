Meteoroloji’den peş peşe uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ülke genelinde beklenen yağışlarla ilgili uyarı geldi. Özellikle Kırklareli ve Edirne çevresinde kuvvetli yağış beklendiği öğrenildi.

Meteorloji Genel Müdürlüğü 3 ile buzlanma ve don uyarısında bulundu. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ için 3 günlük uyarıda bulunan Meteorloji, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşı uyardı.

İSTANBUL’UN KAPASINA DAYANDI

Marmara’da sıcaklıkların hızla düştüğü şu günlerde özellikle bölgenin batı kesimlerinde sel ve buzlanma vakaları yaşanıyor. Meteoroloji son olarak Tekirdağ’a don uyarısında bulunuldu. Batıdan gelen soğuk hava dalgasının ilerleyen günlerde İstanbul’u vurması, sıcaklıkların aniden düşmesi öngörülüyor.

TRT