Meteorolojiden sağanak açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için hava tahminini yayınladı. İstanbul Valiliği ise vatandaşlara kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

Meteoroloji’den yapılan değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi çarşamba günü itibarıyla yeni yağışlı bir havanın etkisi altına girecek. Sağanağın perşembe günü etkisini daha da artırması bekleniyor. Meteoroloji’nin ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği’nden geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde 22 Mart Çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi. Bu açıklamanın ardından İstanbul Valiliği’nden bir açıklama geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde çarşamba günü yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların perşembe yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

SICAKLIK NORMALİN ALTINA DÜŞECEK

Bölgede hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğine dikkat çekilen açıklamada, çarşambadan itibaren sıcaklığın yağış alan yerlerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği kaydedildi.