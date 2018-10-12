Meteoroloji’den uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Meteoroloji, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz’de sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Edirne ve Tekirdağ ile Çanakkale kıyıları hariç Marmara, İç Ege, Akdeniz, Çankırı hariç İç Anadolu, Orta Karadeniz kıyıları, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Bolu, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak olması bekleniyor.

TRT