Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ve Çanakkale çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek,

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerdeki hava durumu şöyle:

İSTANBUL, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR , 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR, 31°C

Az bulutlu ve açık