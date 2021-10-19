Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’nin son hava durumu raporuna göre Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile İstanbul’un kuzeybatısı, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların; Ordu’nun doğusu, Giresun, Trabzon’un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.