Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yandan Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Kütahya, Denizli, Çankırı ve Diyarbakır çevreleri ile Eskişehir ve Ankara’nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Sakarya, Kocaeli, Isparta, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Burdur’un doğu, Antalya’nın iç kesimleri, Kars ve Erzurum’un kuzey, Tunceli ve Malatya’nın kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege, Batı Akdeniz kıyıları ve İç Anadolu’nun batısında batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Sakarya, Kocaeli, Isparta, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Burdur’un doğu, Antalya’nın iç kesimleri, Kars ve Erzurum’un kuzey, Tunceli ve Malatya’nın kuzeybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege, Batı Akdeniz kıyıları ve İç Anadolu’nun batısında batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Van’ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde, zamanla Mardin’in doğusu, Siirt, Muş, Van, Ağrı çevreleri ile Erzurum’un güneyinde, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-61 km/saat) ve yer yer fırtına (61-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.