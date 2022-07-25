Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Kuvvetli yağmur geliyor. Meteoroloji son dakika açıkladı. Meteoroloji güncel hava durumu raporunu paylaştı. Tatil planı yapanlar için kritik uyarı geldi. Türkiye’de sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ederken bazı illerde ise yağışlı hava hakim olacak. Tarih ve saat belli oldu. O illerde yaşayanlar için flaş uyarı yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ili kapsıyor.

Avrupa’da etkili olan sıcak hava dalgasının Türkiye’ye yansıma riski yok. Ancak yapılan uyarılarda önümüzdeki günlerde bazı illerde 44 dereceye ulaşacak.

Yağmur geliyor Meteoroloji son dakika açıkladı Kuvvetli olacak, alarm verildi İşte il il hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

HAVA SICAKLIĞI:

Trakya’da biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.