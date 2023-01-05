Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün yurdun kuzey kıyılarında sağanak yağış görülecek. Yağışlar kısa süreyle İstanbul’u da etkileyecek.

Meteoroloji tarafından hava durumuna dair tahminler yayınlandı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Artvin çevreleri ile Sakarya’nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

SİS PUS UYARILARI SÜRÜYOR

Meteoroloji’nin uyarılarına göre Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa’nın batısı ve Manisa’da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.