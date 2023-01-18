Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege ve Marmara’da etkili olan lodosla birlikte, Batı Akdeniz, Ege ve Trakya yağmurlu olacak. Yağışların Balıkesir’in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı. AKOM’dan yapılan uyarıda da önümüzdeki iki gün boyunca etkisini sürdürecek lodos nedeni ile yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Diğer yandan Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi