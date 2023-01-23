Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis ile Marmara’da kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.