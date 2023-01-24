Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Alınan son verilere göre; yurdun kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara’nın güneyi, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Öte yandan Meteoroloji tarafından paylaşılan 5 günlük haritalı hava durumu raporuna göre; pazartesi günü özellikle yurdun iç kesimlerinde sisli ve puslu havanın etkili olması bekleniyor.