Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, Ege ve Batı Akdeniz’in yüksekleri ile Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur beklenirken, Bitlis, Şırnak, Van, Siirt ve Batman çevreleri için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, (Kütahya hariç) Ege, Batı Akdeniz ile Bitlis, Şırnak, Van, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz’in yüksekleri ile Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.