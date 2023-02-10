Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul’da uzun süredir beklenen kar yağışı Pazar akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde beyaz örtüye neden olan kar yağışı alçak kesimlerde ise aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan İstanbul hava durumu raporuna göre sıcaklıklar mevsim normallerinde altında seyredecek. MGM uyarı yayınlarken gözler kar yağışının ne kadar süreceğine ve ne zaman biteceğine çevrildi. İstanbul’da kar yağışına ilişkin son veriler ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı.

İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kar yağışı uyarısı geldi. Ocak ayında yaşanan kış kuraklığının ardından Şubat ayında yurt geneli soğuk hava dalgası etkisine girdi. MGM tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki İstanbul’da kar yağışı sürecek mi, son durum nedir? İşte, İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek ve ne zaman bitecek? sorusuna ilişkin hava durumu tahminleri…

KAR YAĞIŞI ETKİSİ SÜRÜYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinde Türkiye’nin batısında etkili olacak kar ve fırtına için uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından İstanbul’da beklenen kar pazar günü başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

İSTANBUL’DA BEYAZ ÖRTÜ

TEM ve D-100 kara yolunda yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken Avrupa Yakası’nda Arnavutköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler ve Bakırköy’de kar, aralıklı olarak devam ediyor.

Anadolu Yakası’nda da Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Maltepe ve Tuzla’nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI SÜRECEK Mİ, SON DURUM NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son hava durumu raporuna göre bugün İstanbul’da öğle saatlerine kadar aralıklarla kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Yağışların öğle saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

stanbul’da hava sıcaklığı bugün en yüksek 3 derece olacak. Kent genelinde

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.