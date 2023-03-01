Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Sıcaklıklar kuzey kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyrederken, toz taşınımı uyarısı geldi. Batı kesimlerde toz taşınımı görülecek, İzmir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Giresun ve Trabzon’da ise yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.