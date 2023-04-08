Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Hava durumuna ilişkin son değerlendirmelerini paylaşan Meteoroloji, pazartesi gününü işaret ederek, kuvvetli sağanak yağışın tüm yurtta etkili olacağını ve sonraki günlerde de bu tablonun süreceğini bildirdi. Bu sebeple oluşabilecek olumsuzluklara karşı ise tedbirli olma çağrısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, (Bolu Hariç) Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Edirne, Afyonkarahisar ve Ankara çevreleri ile Konya ve Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize, Artvin kıyıları, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş ile Diyarbakır ve Batman’ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.