Meteorolojiden sağanak uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre öğle saatlerinden itibaren Van’ın doğu kesimleri ile zamanla Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Van’ın doğu kesimleri ile zamanla Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.