Meteorolojiden sağanak ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise iç ve doğu kesimlerde artarak, ülke genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerdenr hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.