Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji, başta Ankara, Hatay, Bursa ve Eskişehir olmak üzere 12 ile sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Hatay merkez ve batı ilçelerinde (Dörtyol, Payas, İskenderun, Arsuz, Samandağ, Yayladağ, Belen) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.