Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece düşecek. Meteoroloji İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, Kırklareli kıyıları ile Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’de halen devam eden sağanak yağışların bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimleri ve Trabzon’un doğusunda kuvvetli yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.