Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmini raporunu yayımladı. Buna göre Pazar gününden itibaren yurdun büyük çoğunluğunda sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Öte yandan yapılan yeni uyarıda “Çarşamba günü (bugün) öğle saatlerinden itibaren Afyon, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya’nın güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.”dendi.

Hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri civarında, hafta sonunda kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ ve Ardahan hariç) ile Adıyaman’ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar, Uşak çevreleri ile Kütahya’nın güneyi, Manisa’nın doğusu ve Denizli’nin kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.