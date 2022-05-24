Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Adana, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Sinop çevreleri, Orta Akdeniz’in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş’ın batı, Nevşehir’in doğu kesimleri ile gece saatlerinde Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.