Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre ülke genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına görüleceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre Marmara ve Kuzey Ege’de zaman zaman kısa süreli fırtına görülecek.

Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Adıyaman, Artvin, Sinop, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Kırklareli’nin kuzey ilçeleri, Çanakkale’nin doğusu ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.