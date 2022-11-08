Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı olacak. Yağışların, Artvin, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur; Elazığ, Bingöl, Dersim, Adıyaman, Mardin, Erzurum, Urfa ve Diyarbakır’da kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Artvin, Dersim, Erzincan, Erzurum ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Elazığ, Bingöl, Dersim, Adıyaman, Mardin, Erzurum’un güneybatısı, Urfa’nın kuzeyi ile Diyarbakır’ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Elazığ, Bingöl, Dersim, Adıyaman, Mardin, Erzurum’un güneybatısı, Urfa’nın kuzeyi ile Diyarbakır’ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.